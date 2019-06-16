Ана Иванович поздравила Швайнштайгера с Днем отца

Бывшая первая ракетка мира Ана Иванович поздравила своего мужа, чемпиона мира-2014 Бастиана Швайнштайгера с Международным Днем отца. Пара поженилась в 2016 году, 19 марта 2018 года у них родился сын, а в мае этого года Иванович заявила, что ждет еще одного ребенка.

"Счастливого дня отца такому волшебному и любящему папе! В следующем году праздник будет особенным вдвойне!" - написала Иванович в Твиттере.