Ана Иванович подала на развод с Бастианом Швайнштайгером

Экс-первая ракетка мира Ана Иванович официально подала на развод с бывшим полузащитником сборной Германии по футболу Бастианом Швайнтайгером, сообщает Bild.

Сообщается, что 38-летняя сербка намерена получить от экс-футболиста алименты на воспитание троих детей.

Пара находилась в браке с лета 2016 года. Они воспитывают троих сыновей: Луку, Леона и Тео.

Иванович ушла из спорта в 2016 году. На ее счету 15 титулов в WTA-туре в одиночном разряде.

Швайнштайгер объявил о завершении карьеры в 2019 году. Он выступал за «Баварию», «Манчестер Юнайтед» и «Чикаго Файр».