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Алонсо не считает «Байер» претендентом на чемпионство в новом сезоне бундеслиги

Алина Савинова
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо отреагировал на мнение экспертов о том, что клуб из Леверкузена является фаворитом на титул в новом сезоне бундеслиги.

«Для меня не имеет значения то, что говорят эксперты. Мы не фавориты. Фаворит по-прежнему «Бавария». Мы хотим играть хорошо и хорошо начать сезон. Наша задача — это хорошее настроение, хорошие идеи и хорошее мышление. Посмотрим, к чему это приведет. Наша цель — остаться в первой четверке. Это реалистично», — цитирует Алонсо Bayern&Germany.

В прошедшем сезоне «Байер» впервые в клубной истории стал чемпионом Германии, опередив ближайшего преследователя в лице «Штутгарта» на 17 очков в таблице. Команда Алонсо закончила первенство без единого поражения.

В 1-м туре бундеслиги сезона-2024/25 «Байер» сыграет против «Боруссии» из Менхенгладбаха. Матч пройдет 23 августа и начнется в 21.30 по московскому времени.

Футбол
ФК Байер
Хаби Алонсо
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
2
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
3
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
4
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
5
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
6
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Хайденхайм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
11
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
12
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
14
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
15
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
16
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
17
 Ст-Паули 0 0 0 0 0-0 0
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23.08 21:30
Боруссия М – Байер
 - : -
24.08 16:30
Аугсбург – Вердер
 - : -
24.08 16:30
Фрайбург – Штутгарт
 - : -
24.08 16:30
Хоффенхайм – Хольштайн
 - : -
24.08 16:30
Майнц – Унион Б
 - : -
24.08 16:30
РБ Лейпциг – Бохум
 - : -
24.08 19:30
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
 - : -
25.08 16:30
Вольфсбург – Бавария
 - : -
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Ст-Паули – Хайденхайм
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