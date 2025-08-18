Футбол
18 августа, 12:39

Аллер покинул «Боруссию» и продолжит карьеру в «Утрехте»

Алина Савинова

«Боруссия» объявила об уходе нападающего Себастьяна Аллера.

31-летний футболист подписал полноценный контракт с «Утрехтом», за который выступал на правах аренды с января этого года. Пресс-служба нидерландского клуба сообщила, что соглашение с форвардом рассчитано на один сезон.

«Себастьян написал особую главу в нашей истории. Он боролся с опухолью с вдохновляющей силой. Теперь он возвращается в «Утрехт» — в клуб, который много для него значит и за который он регулярно играл в последние месяцы. Мы желаем Себастьяну всего наилучшего в будущем и, прежде всего, крепкого здоровья», — заявил спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель.

Аллер также выступал за «Утрехт» с 2015 по 2017 год. Всего на его счету 116 матчей за команду, в которых форвард отметился 57 голами и 17 результативными передачами.

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Утрехт
«Аугсбург» вышел в 1/16 финала Кубка Германии

«Майнц», «Герта» и «Фортуна» вышли в 1/16 финала Кубка Германии
