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Сегодня, 03:34

Аллер поблагодарил фанатов за поддержку после информации о болезни

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьен Аллер обратился к своим фанатам. Игрок ранее покинул тренировочный сбор команды в Бад-Рагаце, так как у него была диагностирована опухоль яичка.

«Спасибо всем за ваши многочисленные сообщения поддержки после вчерашнего объявления. Я и моя семья благодарим вас. Теперь я сосредоточусь на своем выздоровлении, чтобы вернуться сильнее», — написал Аллер в Twitter.

Напомним, Аллер перешел из «Аякса» в «Боруссию» этим летом в качестве замены Эрлину Холанну.

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
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