Аллер поблагодарил фанатов за поддержку после информации о болезни

Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьен Аллер обратился к своим фанатам. Игрок ранее покинул тренировочный сбор команды в Бад-Рагаце, так как у него была диагностирована опухоль яичка.

«Спасибо всем за ваши многочисленные сообщения поддержки после вчерашнего объявления. Я и моя семья благодарим вас. Теперь я сосредоточусь на своем выздоровлении, чтобы вернуться сильнее», — написал Аллер в Twitter.

Merci ? tous pour vos nombreux messages de soutien et d'affection depuis l'annonce d'hier.

Ma famille et moi m?me vous remercions.

Je vais maintenant me concentrer sur mon r?tablissement pour revenir plus fort ???? pic.twitter.com/crbtOfZAXM — S?bastien Haller (@HallerSeb) July 19, 2022

Напомним, Аллер перешел из «Аякса» в «Боруссию» этим летом в качестве замены Эрлину Холанну.