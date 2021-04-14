Аллегри находится в числе претендентов на пост главного тренера «Баварии»
23:23
«Бавария» рассматривает потенциальных кандидатов на замену главному тренеру Ханс-Дитеру Флику, если тот решил уйти в сборную Германии, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.
Приоритетной целью мюнхенского клуба является Юлиан Нагельсманн, возглавляющий «Лейпциг». Кроме него в шорт-лист «Баварии» также входит экс-тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.
53-летний итальянский специалист находится без клуба с мая 2019 года.
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