Альфред Шрейдер: «Доволен игрой «Хоффенхайма» во втором тайме, но не итоговым счетом»

Главный тренер «Хоффенхайма» Альфред Шрейдер после поражения от «Баварии» в 1/8 финала Кубка Германии (3:4) отметил, что доволен игрой своей команды во втором тайме.

— Поздравления «Баварии» и Ханси Флику с заслуженным выходом в следующий раунд, — цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Шрейдера. — Конечно мы злимся на себя. После быстрого гола нам перестало хватать смелости. В первом тайме «Бавария» в целом была очень сильна. Во втором тайме мы показали, что мы можем. Я доволен игрой команды во втором тайме, но не итоговым счетом.