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Альфред Шрейдер: «Доволен игрой «Хоффенхайма» во втором тайме, но не итоговым счетом»

04:11

Главный тренер «Хоффенхайма» Альфред Шрейдер после поражения от «Баварии» в 1/8 финала Кубка Германии (3:4) отметил, что доволен игрой своей команды во втором тайме.

— Поздравления «Баварии» и Ханси Флику с заслуженным выходом в следующий раунд, — цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Шрейдера. — Конечно мы злимся на себя. После быстрого гола нам перестало хватать смелости. В первом тайме «Бавария» в целом была очень сильна. Во втором тайме мы показали, что мы можем. Я доволен игрой команды во втором тайме, но не итоговым счетом.

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/ru/news/2020/02/stimmen-zum-dfb-pokal-achtelfinale-gegen-1899-hoffenheim

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