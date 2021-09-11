Альфонсо Дэйвис сможет сыграть с «Барселоной»

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэйвис сможет принять участие в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Барселоны». Главный тренер мюнхенской команды Юлиан Нагельсманн объявил об этом на пресс-конференции перед матчем 4-го тура чемпионата Германии против «Лейпцига».

Ранее появилась информация, что Дэйвис вернулся в общую группу. Игрок получил травму в матче за сборную Канады во время паузы в бундеслиге на международные игры.

20-летний канадец в прошлом сезоне провел 35 матчей за «Баварию» во всех турнирах и забил один мяч при трех голевых передачах.