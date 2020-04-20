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Альфонсо Дэйвис: «Хочу выиграть с «Баварией» как можно больше титулов»

20:09
Альфонсо Дэйвис продлил контракт. Фото ФК "Бавария".
Альфонсо Дэйвис продлил контракт. Фото ФК "Бавария".
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Полузащитник «Баварии» Альфонсо Дэйвис прокомментировал подписание нового контракта с клубом. Соглашение будет рассчитано до 30 июня 2025 года.

«Я очень счастлив, — цитирует футболиста официальный сайт клуба. — «Бавария» — один из лучших клубов мира. Моя мечта играть здесь стала реальностью. С самого первого дня я чувствовал себя здесь очень комфортно. Вместе с этим клубом я хочу выиграть как можно больше титулов. Менталитет выигрывать все, что возможно, это и есть ДНК «Баварии»

19-летний канадец перешел в «Баварию» осенью 2018 года из «Ванкувера». В текущем сезоне он провел 29 матчей за команду и забил один мяч при семи голевых передачах.

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/ru/news/2020/04/davies

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