Альфонсо Дэйвис: «Хочу выиграть с «Баварией» как можно больше титулов»

Полузащитник «Баварии» Альфонсо Дэйвис прокомментировал подписание нового контракта с клубом. Соглашение будет рассчитано до 30 июня 2025 года.

«Я очень счастлив, — цитирует футболиста официальный сайт клуба. — «Бавария» — один из лучших клубов мира. Моя мечта играть здесь стала реальностью. С самого первого дня я чувствовал себя здесь очень комфортно. Вместе с этим клубом я хочу выиграть как можно больше титулов. Менталитет выигрывать все, что возможно, это и есть ДНК «Баварии»

19-летний канадец перешел в «Баварию» осенью 2018 года из «Ванкувера». В текущем сезоне он провел 29 матчей за команду и забил один мяч при семи голевых передачах.