Альфонсо Дэйвис: «Если коронавирус попадет в один из лагерей для беженцев, произойдет катастрофа»

Полузащитник «Баварии» Альфонсо Дэйвис рассказал, что опасается за людей, находящихся в лагерях для беженцев, поскольку они могут легко заразиться коронавирусом.

19-летний футболист родился в лагере для беженцев в Гане. Позднее его родители, уроженцы Либерии, перебрались в Канаду.

— Оглядываясь назад, я понимаю, что это был очень эмоциональный момент, — цитирует Bild Дэйвиса. — Не очень хорошо помню жизнь в лагере, но было, конечно, тяжело. В Канаде я начал играть в футбол, эта страна дала мне возможность добиться всего, что я хочу. А потом меня пригласила «Бавария», чему я очень рад. Моя мечта стала явью. У меня есть цель оказать финансовую поддержку беженцам в лагерях, им там очень тяжело соблюдать условия социального дистанцирования. Если коронавирус попадет в один из лагерей для беженцев, произойдет катастрофа. Поэтому я хочу как можно сильнее привлечь внимание к этой теме. Хочу помочь точно так же, как помогли мне, когда я был беженцем.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 3 138 785 человек. Зафиксировано 218 009 летальных исходов, 956 057 человек выздоровели.