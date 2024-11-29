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Сегодня, 20:00

Альфонсо Дэвиса задержали за вождение в нетрезвом виде

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Полицейские задержали канадского футболиста мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвиса за пьяное вождение.

Как сообщает издание Blick, инцидент произошел в четверг вечером. Машину футболиста марки Lamborghini Urus полицейские остановили в центре Мюнхена для проверки документов. Сотрудники полиции почувствовали запах алкоголя и попросили Дэвиса проследовать за ними в участок для тестирования.

После прохождения теста на алкоголь, который показал результат 0,6 промилле, футболисту грозит штраф в размере 500 евро, а также лишение водительских прав на месяц.

24-летний Дэвис выступает за «Баварию» с 2019 года. Его контракт с мюнхенцами рассчитан до июня 2025 года. В активе защитника 212 матчей за немецкий клуб, в которых он отметился 11 голами и 34 передачами.

ФК &laquo;Боруссия&raquo; Дортмунд. «Боруссия» победила во всех домашних матчах нынешнего сезона. Но в субботу в Дортмунд приедет «Бавария»

Источник: Blick
Футбол
ФК Бавария
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Гладбахская «Боруссия» победила «Санкт-Паули» в бундеслиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 11 9 2 0 36-7 29
2
 Айнтрахт Ф 11 7 2 2 27-16 23
3
 РБ Лейпциг 11 6 3 2 18-9 21
4
 Байер 11 5 5 1 26-18 20
5
 Боруссия Д 11 6 1 4 22-18 19
6
 Боруссия М 11 5 2 4 17-14 17
7
 Фрайбург 11 5 2 4 13-15 17
8
 Майнц 11 4 4 3 18-14 16
9
 Штутгарт 11 4 4 3 21-19 16
10
 Унион Б 11 4 4 3 9-9 16
11
 Вольфсбург 11 4 3 4 20-18 15
12
 Вердер 11 4 3 4 17-22 15
13
 Хоффенхайм 11 3 3 5 17-22 12
14
 Аугсбург 11 3 3 5 13-23 12
15
 Хайденхайм 11 3 1 7 15-20 10
16
 Ст-Паули 11 2 2 7 7-14 8
17
 Хольштайн 11 1 2 8 12-28 5
18
 Бохум 11 0 2 9 10-32 2
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29.11 22:30
Ст-Паули – Хольштайн
 - : -
30.11 17:30
Аугсбург – Бохум
 - : -
30.11 17:30
Фрайбург – Боруссия М
 - : -
30.11 17:30
РБ Лейпциг – Вольфсбург
 - : -
30.11 17:30
Унион Б – Байер
 - : -
30.11 17:30
Вердер – Штутгарт
 - : -
30.11 20:30
Боруссия Д – Бавария
 - : -
1.12 17:30
Майнц – Хоффенхайм
 - : -
1.12 19:30
Хайденхайм – Айнтрахт Ф
 - : -
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Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 14
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 11
Йонатан Буркардт

Йонатан Буркардт

Майнц

 7
П
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 7
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 6
Мохамед Амура

Мохамед Амура

Вольфсбург

 5
И К Ж
Патрик Виммер

Патрик Виммер

Вольфсбург

 8 1 3
Самюэль Эссенде

Самюэль Эссенде

Аугсбург

 9 1 3
Чуквубуике Адаму

Чуквубуике Адаму

Фрайбург

 11 1 3
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