Альфонсо Дэвиса задержали за вождение в нетрезвом виде
Полицейские задержали канадского футболиста мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвиса за пьяное вождение.
Как сообщает издание Blick, инцидент произошел в четверг вечером. Машину футболиста марки Lamborghini Urus полицейские остановили в центре Мюнхена для проверки документов. Сотрудники полиции почувствовали запах алкоголя и попросили Дэвиса проследовать за ними в участок для тестирования.
После прохождения теста на алкоголь, который показал результат 0,6 промилле, футболисту грозит штраф в размере 500 евро, а также лишение водительских прав на месяц.
24-летний Дэвис выступает за «Баварию» с 2019 года. Его контракт с мюнхенцами рассчитан до июня 2025 года. В активе защитника 212 матчей за немецкий клуб, в которых он отметился 11 голами и 34 передачами.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|11
|9
|2
|0
|36-7
|29
|
2
|Айнтрахт Ф
|11
|7
|2
|2
|27-16
|23
|
3
|РБ Лейпциг
|11
|6
|3
|2
|18-9
|21
|
4
|Байер
|11
|5
|5
|1
|26-18
|20
|
5
|Боруссия Д
|11
|6
|1
|4
|22-18
|19
|
6
|Боруссия М
|11
|5
|2
|4
|17-14
|17
|
7
|Фрайбург
|11
|5
|2
|4
|13-15
|17
|
8
|Майнц
|11
|4
|4
|3
|18-14
|16
|
9
|Штутгарт
|11
|4
|4
|3
|21-19
|16
|
10
|Унион Б
|11
|4
|4
|3
|9-9
|16
|
11
|Вольфсбург
|11
|4
|3
|4
|20-18
|15
|
12
|Вердер
|11
|4
|3
|4
|17-22
|15
|
13
|Хоффенхайм
|11
|3
|3
|5
|17-22
|12
|
14
|Аугсбург
|11
|3
|3
|5
|13-23
|12
|
15
|Хайденхайм
|11
|3
|1
|7
|15-20
|10
|
16
|Ст-Паули
|11
|2
|2
|7
|7-14
|8
|
17
|Хольштайн
|11
|1
|2
|8
|12-28
|5
|
18
|Бохум
|11
|0
|2
|9
|10-32
|2
|29.11
|22:30
|
Ст-Паули – Хольштайн
|- : -
|30.11
|17:30
|
Аугсбург – Бохум
|- : -
|30.11
|17:30
|
Фрайбург – Боруссия М
|- : -
|30.11
|17:30
|
РБ Лейпциг – Вольфсбург
|- : -
|30.11
|17:30
|
Унион Б – Байер
|- : -
|30.11
|17:30
|
Вердер – Штутгарт
|- : -
|30.11
|20:30
|
Боруссия Д – Бавария
|- : -
|1.12
|17:30
|
Майнц – Хоффенхайм
|- : -
|1.12
|19:30
|
Хайденхайм – Айнтрахт Ф
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|14
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|11
|
|
Йонатан Буркардт
Майнц
|7
|П
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|7
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|6
|
|
Мохамед Амура
Вольфсбург
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Патрик Виммер
Вольфсбург
|8
|1
|3
|
|
Самюэль Эссенде
Аугсбург
|9
|1
|3
|
|
Чуквубуике Адаму
Фрайбург
|11
|1
|3