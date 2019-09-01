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Александр Хак: «Громко сетовать по поводу крупного поражения от «Баварии» не имеет смысла»

06:52
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Защитник «Майнца» Александр Хак после поражения от «Баварии» в 3-м туре чемпионата Германии (1:6) отметил, что не стоит много говорить об этом результате. По его словам, нужно продолжать работать.

— Громко сетовать по поводу такого крупного поражения не имеет смысла, — цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Хака. — Ни для нас, ни для клуба. Мы должны продолжать работать, впереди у нас две недели для анализа и разбора.

Бавария — Майнц

Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news/2019[2]/08/stimmen-zum-heimspiel-gegen-mainz

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