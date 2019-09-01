Александр Хак: «Громко сетовать по поводу крупного поражения от «Баварии» не имеет смысла»
06:52
Защитник «Майнца» Александр Хак после поражения от «Баварии» в 3-м туре чемпионата Германии (1:6) отметил, что не стоит много говорить об этом результате. По его словам, нужно продолжать работать.
— Громко сетовать по поводу такого крупного поражения не имеет смысла, — цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Хака. — Ни для нас, ни для клуба. Мы должны продолжать работать, впереди у нас две недели для анализа и разбора.
Дополнительная информация
https://fcbayern.com/ru/news/2019[2]/08/stimmen-zum-heimspiel-gegen-mainz