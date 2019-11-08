Александр Глеб рассказал истории о Погребняке и Магате

Бывший полузащитник «Штутгарта» Александр Глеб поделился историями о Павле Погребняке и Феликсе Магате.

— Ты играл с Погребняком. Расскажи что-то прикольное.

— На тренировке были, Пашка приезжает с перебитой рукой, — рассказал Глеб в интервью Youtube-каналу «Красава». — Спрашивает: «Есть знакомый адвокат?» — Он в парке гулял с семьей и на его жену велосипедист наехал. Ну и Пашка его побил. Суд был, Погребняков признали невиновными, потому что супруга с ребенком была.

— Магат — псих с тренерской лицензией?

— Я как-то упал со скутера и ободрал руки до мяса. Магату сказал, что грохнулся с велосипеда. Он: «Играет в гандбол!» И все играют на меня, приходилось ловить. С одной стороны смешно, но вообще было жестко. Все болело.

Он мог устроить часовой кросс по лесу. 40 человек бежит не по дорожке, а тупо продираясь через деревья. То ветка в лицо прилетит, то куст. После этого не хочется ничего. Вторая тренировка на пляже почти лицом в песок — летит все в лицо. Закачиваешь спину. А Магат стоит и смотрит на тебя сверху, улыбается.

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