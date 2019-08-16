Алаба ждет трансферов от «Баварии»

Защитник «Баварии» Давид Алаба надеется, что до закрытия трасферного окна мюнхенцы сделают несколько приобретений. Последним новичком чемпионов Германии является Иван Перишич, перешедший из «Интера».

— Сезон длинный, и нам нужен не только высокий уровень игроков, но и длинная скамейка", — цитирует APA Алабу. — Думаю, что один или два игрока все еще должны прийти, чтобы поддерживать высокий уровень конкуренции. Трансферное окно еще не закрыто. Я доверяю своим руководителям и думаю, что еще что-то произойдет.

Перишич стал игроком «Баварии»