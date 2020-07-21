Алаба требует у «Баварии» зарплату в 20 миллионов евро

Стали известны детали переговоров защитника Давида Алабы по новому контракту с «Баварией».

28-летний австриец, чье нынешнее соглашение с мюнхенским клубом действует до конца июня 2021 года, требует повысить ему зарплату до 20 миллионов евро, сообщает Goal.com со ссылкой на Sport1. По информации источника, игрок хочет получать оклад на уровне лидеров «Баварии» — Мануэля Нойера, Роберта Левандовски и Томаса Мюллера.

В сезоне-2019/20 Алаба провел за «Баварию» 38 матчей, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи.