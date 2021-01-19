Алаба согласовал контракт с «Реалом» еще в начале января

Австрийский защитник «Баварии» Давид Алаба согласовал контракт с «Реалом» в начале января, сообщает журналист Фабрицио Романо. Футболист перейдет в «Реал» по окончании действующего соглашения с «Баварией».

Ожидается, что контракт подпишут в ближайшие несколько недель. 28-летний защитник будет получать около 12-ти миллионов евро. «Ливерпуль» также связывался с Алабой, однако австриец выбрал Мадрид.

Алаба играет за «Баварию» с 2009 года. За это время он успел дважды выиграть Лигу чемпионов, 9 раз чемпионат и 6 раз Кубок Германии.