Алаба пока не договорился о переходе в «Реал». Футболист хочет получать 13 миллионов евро в год

Защитник «Баварии» Давид Алаба пока что не договорился о будущем переходе в «Реал». Футболист действительно хотел бы перебраться в Испанию, но решения пока не принято. Стороны не считают, что нужно торопиться, утверждает Sky Deutschland.

Ранее сообщалось, что агент австрийца потребовал у клуба зарплату в размере 13 миллионов евро в год после уплаты налогов.

В этом сезоне футболист провел 13 матчей за «Баварию» в бундеслиге и забил один мяч.