Алаба не стал отвечать на вопрос о продлении контракта с «Баварией»

Защитник «Баварии» Давид Алаба не стал отвечать на вопрос о том, планирует ли он продлить контракт с мюнхенским клубом. Ранее сообщалось, что 28-летний австриец хочет покинуть команду и перейти в чемпионат Испании.

— Продлю ли я контракт с «Баварией»? Хороший вопрос, но я сейчас не думаю на эту тему, — цитирует Kicker Алабу. — В последние недели я был сфокусирован только на футболе, в ближайшее время вряд ли что-то изменится. Когда приму решение? Не знаю, однако его все равно в какой-то момент придется принять.

Нынешний контракт Алабы с «Баварией» действует до конца июня 2021 года. В сезоне-2019/20 австриец провел за команду 37 матчей, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость австрийца в 52 миллиона евро.