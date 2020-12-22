Защитник «Баварии» Давид Алаба признан лучшим футболистом 2020 года в Австрии, информирует Австрийское агентство печати (Nachrichtenagentur APA).

Он победил в результате голосования главных тренеров 12 клубов австрийской бундеслиги.

Алаба побеждает уже в седьмой раз в карьере. Он становился лучшим футболистом Австрии с 2011 по 2016 год, что является рекордом.

В этом сезоне Алаба провел 22 матча во всех турнирах и забил один гол.