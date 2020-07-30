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Алаба хочет продолжить карьеру в «Барселоне»

11:58

Защитник «Баварии» Давид Алаба хочет перейти в «Барселону», сообщает Sport.es.

По информации источника, переговоры 28-летнего австрийца по продлению контракта с мюнхенским клубом затянулись, поскольку игрок хочет получать 20 миллионов евро в год. Сообщается, что Алаба считает «Барселону» клубом, способным удовлетворить его требования. Источник утверждает, что каталонцы готовы подписать футболиста, но через год, когда закончится его контракт с «Баварией».

В сезоне-2019/20 Алаба провел за «Баварию» 38 матчей, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.

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