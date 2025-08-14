Футбол
14 августа, 14:32

«Аль-Наср» заплатит «Баварии» за Комана 35 миллионов евро

Сергей Разин
корреспондент

Вингер «Баварии» Кингсли Коман близок к переходу в «Аль-Наср», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, саудовский клуб готов заплатить за 29-летнего француза 35 миллионов евро, включая бонусы. Контракт с игроком будет рассчитан до 2028 года.

Коман выступает за мюнхенский клуб с лета 2017 года. За это время на его счету 339 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 72 голами и 71 результативной передачей.

