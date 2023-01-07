«Аль-Наср» проявляет интерес к Марко Ройсу из дортмундской «Боруссии»

«Аль-Наср» надеется пополнить состав полузащитником «Боруссии» из Дортмунда Марко Ройсом, сообщает Daily Mail.

У 33-летнего немца, последние 11 лет отыгравшего в Дортмунде, летом истекает срок действия контракта со «шмелями». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

Футболист в сезоне-2022/23 провел 12 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.