«Аль-Ахли» подписал Мийо из «Штутгарта» за 28 миллионов евро

Полузащитник «Штутгарта» Энцо Мийо подписал контракт с «Аль-Ахли», сообщается на официальном сайте клуба.

Сроки соглашения с 23-летним французом не сообщаются. Портал Transfermarkt оценивает сделку в 28 миллионов евро.

Мийо играет за «Штутгарт» с 2021 года. В сезоне-2024/25 хавбек провел за «швабов» 43 матча, забил 12 голов и сделал 8 результативных передач.