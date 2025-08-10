«Аль-Ахли» подписал Мийо из «Штутгарта» за 28 миллионов евро
Полузащитник «Штутгарта» Энцо Мийо подписал контракт с «Аль-Ахли», сообщается на официальном сайте клуба.
Сроки соглашения с 23-летним французом не сообщаются. Портал Transfermarkt оценивает сделку в 28 миллионов евро.
Мийо играет за «Штутгарт» с 2021 года. В сезоне-2024/25 хавбек провел за «швабов» 43 матча, забил 12 голов и сделал 8 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|10
|9
|1
|0
|35-6
|28
|
2
|РБ Лейпциг
|10
|7
|1
|2
|20-13
|22
|
3
|Боруссия Д
|10
|6
|3
|1
|16-7
|21
|
4
|Штутгарт
|10
|7
|0
|3
|17-12
|21
|
5
|Байер
|10
|6
|2
|2
|24-14
|20
|
6
|Хоффенхайм
|10
|6
|1
|3
|21-16
|19
|
7
|Айнтрахт Ф
|10
|5
|2
|3
|23-19
|17
|
8
|Вердер
|10
|4
|3
|3
|15-18
|15
|
9
|Кельн
|10
|4
|2
|4
|17-15
|14
|
10
|Фрайбург
|10
|3
|4
|3
|13-14
|13
|
11
|Унион Б
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
12
|Боруссия М
|10
|2
|3
|5
|13-19
|9
|
13
|Гамбург
|10
|2
|3
|5
|9-16
|9
|
14
|Вольфсбург
|10
|2
|2
|6
|12-18
|8
|
15
|Ст-Паули
|10
|2
|1
|7
|9-20
|7
|
16
|Аугсбург
|10
|2
|1
|7
|14-24
|7
|
17
|Майнц
|10
|1
|2
|7
|10-18
|5
|
18
|Хайденхайм
|10
|1
|2
|7
|8-23
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|21.11
|22:30
|Майнц – Хоффенхайм
|- : -
|22.11
|17:30
|Аугсбург – Гамбург
|- : -
|22.11
|17:30
|Бавария – Фрайбург
|- : -
|22.11
|17:30
|Боруссия Д – Штутгарт
|- : -
|22.11
|17:30
|Хайденхайм – Боруссия М
|- : -
|22.11
|17:30
|Вольфсбург – Байер
|- : -
|22.11
|20:30
|Кельн – Айнтрахт Ф
|- : -
|23.11
|17:30
|РБ Лейпциг – Вердер
|- : -
|23.11
|19:30
|Ст-Паули – Унион Б
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|13
|
|
Харис Табакович
Боруссия М
|6
|
|
Йонатан Буркардт
Айнтрахт Ф
|6
|П
|
|
Андрей Илич
Унион Б
|5
|
|
Фарес Шаиби
Айнтрахт Ф
|5
|
|
Джан Узун
Айнтрахт Ф
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиу Виейра
Гамбург
|5
|1
|1
|
|
Йохан Манзамби
Фрайбург
|8
|1
|2
|
|
Пауль Небель
Майнц
|8
|1
|2
