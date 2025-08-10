Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Германия

10 августа, 00:33

«Аль-Ахли» подписал Мийо из «Штутгарта» за 28 миллионов евро

Сергей Разин
корреспондент

Полузащитник «Штутгарта» Энцо Мийо подписал контракт с «Аль-Ахли», сообщается на официальном сайте клуба.

Сроки соглашения с 23-летним французом не сообщаются. Портал Transfermarkt оценивает сделку в 28 миллионов евро.

Мийо играет за «Штутгарт» с 2021 года. В сезоне-2024/25 хавбек провел за «швабов» 43 матча, забил 12 голов и сделал 8 результативных передач.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Аль-Ахли (Джидда)
ФК Штутгарт
Читайте также
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Бавария» продлит контракт с Карлом

Вирц признан игроком года в Германии согласно опросу Kicker
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 10 9 1 0 35-6 28
2
 РБ Лейпциг 10 7 1 2 20-13 22
3
 Боруссия Д 10 6 3 1 16-7 21
4
 Штутгарт 10 7 0 3 17-12 21
5
 Байер 10 6 2 2 24-14 20
6
 Хоффенхайм 10 6 1 3 21-16 19
7
 Айнтрахт Ф 10 5 2 3 23-19 17
8
 Вердер 10 4 3 3 15-18 15
9
 Кельн 10 4 2 4 17-15 14
10
 Фрайбург 10 3 4 3 13-14 13
11
 Унион Б 10 3 3 4 13-17 12
12
 Боруссия М 10 2 3 5 13-19 9
13
 Гамбург 10 2 3 5 9-16 9
14
 Вольфсбург 10 2 2 6 12-18 8
15
 Ст-Паули 10 2 1 7 9-20 7
16
 Аугсбург 10 2 1 7 14-24 7
17
 Майнц 10 1 2 7 10-18 5
18
 Хайденхайм 10 1 2 7 8-23 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
21.11 22:30 Майнц – Хоффенхайм - : -
22.11 17:30 Аугсбург – Гамбург - : -
22.11 17:30 Бавария – Фрайбург - : -
22.11 17:30 Боруссия Д – Штутгарт - : -
22.11 17:30 Хайденхайм – Боруссия М - : -
22.11 17:30 Вольфсбург – Байер - : -
22.11 20:30 Кельн – Айнтрахт Ф - : -
23.11 17:30 РБ Лейпциг – Вердер - : -
23.11 19:30 Ст-Паули – Унион Б - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн
Гарри Кейн

Бавария

 13
Харис Табакович
Харис Табакович

Боруссия М

 6
Йонатан Буркардт
Йонатан Буркардт

Айнтрахт Ф

 6
П
Андрей Илич
Андрей Илич

Унион Б

 5
Фарес Шаиби
Фарес Шаиби

Айнтрахт Ф

 5
Джан Узун
Джан Узун

Айнтрахт Ф

 4
И К Ж
Фабиу Виейра
Фабиу Виейра

Гамбург

 5 1 1
Йохан Манзамби
Йохан Манзамби

Фрайбург

 8 1 2
Пауль Небель
Пауль Небель

Майнц

 8 1 2
Вся статистика

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости