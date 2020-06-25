Аксель Витсель: «Расизму нет места ни в обществе, ни в спорте. Никто не рождается расистом»

Полузащитник «Боруссии Д» Аксель Витсель поделился мнением о проблеме расизма.

— Любая акция, направленная на привлечение внимания к протестам, хороша, — цитирует Sport1 Витселя. — Я был рад за Санчо и Хакими, как и все, кто так или иначе участвовал в акциях протеста против расизма. Можно только раз за разом повторять: расизму не место ни в спорте, ни в обществе. Никто не рождается расистом. Важно понять, что цвет кожи человека не имеет значения.