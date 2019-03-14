Аксель Витсель получил травму

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель в матче 25-го тура чемпионата Германии против "Штутгарта" (3:1) получил растяжение приводящей мышцы бедра, информирует официальный сайт клуба. Бельгийский хавбек пропустит предстоящую встречу 26-го тура против "Герты".

Главный тренер команды команды Люсьен Фавр выразил надежду, что хавбек восстановится после международной паузы на игры сборных.

В этом сезоне Витсель провел 25 матчей в бундеслиге, в которых забил 3 гола и отдал 1 передачу.