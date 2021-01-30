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Агенты Упамекано провели встречу с руководством «Баварии»

16:46
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Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич провел тайную встречу с представителями защитника «Лейпцига» Дайота Упамекано, утверждает Bild.

Агенты французского футболиста, Саша Бриз и Фолькер Штрут, прибыли на клубную базу мюнхенского клуба на Зэбенерштрассе вечером в четверг вечером, после чего в течении трех часов вели диалог с представителем «Баварии» о возможном переходе их клиента.

В текущем сезоне Упамекано сыграл за «Лейпциг» 23 матча во всех турнирах и забил один мяч. Нынещний контракт 22-летнего француза рассчитан до 2023 года.

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