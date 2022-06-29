Агент защитника «Байера» Хинкапье рассказал об интересе к футболисту со стороны «Милана»

Мануэл Сиерра, агент защитника «Байера» Пьеро Хинкапье рассказал об интересе к футболисту со стороны «Милана».

«В данный момент Пьеро счастлив в «Байере» и в Германии. Я могу подтвердить, что «Милан» проявляет к нему интерес, но сейчас Хинкапье ведет переговоры с «Байером» и пытается понять, как ему лучше всего продолжить прогресс в нынешней команде», — приводит Football Italia слова Сиерры.

Хинкапье перешел в «Байер» в августе 2021 года. В прошлом сезоне 20-летний эквадорец забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 33 матчах за команду из Леверкузена.