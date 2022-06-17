Агент Забитцера рассказал, что полузащитник не покинет «Баварию» этим летом

Агент полузащитника «Баварии» Марселя Забитцера Рогер Виттман рассказал, что его клиент не покинет немецкий клуб в ближайшее трансферное окно.

«В футболе никогда нельзя утверждать о чём-либо со стопроцентной уверенностью, но судьба Забитцера в «Баварии» сейчас зависит от него самого. Он останется, если сам того пожелает», — цитирует агента Bild.

Ранее сообщалось, что заинтересованность в подписании хавбека выразили «Арсенал», «Тоттенхэм», а также «Рома».

28-летний австриец выступает в «Баварии» с лета 2021 года, куда перешел из «Лейпцига» за 15 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

В прошедшем сезоне он провел 20 матчей, забив 1 гол и сделав 1 ассист.