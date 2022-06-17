Агент Забитцера рассказал, что полузащитник не покинет «Баварию» этим летом
Агент полузащитника «Баварии» Марселя Забитцера Рогер Виттман рассказал, что его клиент не покинет немецкий клуб в ближайшее трансферное окно.
«В футболе никогда нельзя утверждать о чём-либо со стопроцентной уверенностью, но судьба Забитцера в «Баварии» сейчас зависит от него самого. Он останется, если сам того пожелает», — цитирует агента Bild.
Ранее сообщалось, что заинтересованность в подписании хавбека выразили «Арсенал», «Тоттенхэм», а также «Рома».
28-летний австриец выступает в «Баварии» с лета 2021 года, куда перешел из «Лейпцига» за 15 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.
В прошедшем сезоне он провел 20 матчей, забив 1 гол и сделав 1 ассист.
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3
|Байер
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|0
|0-0
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4
|РБ Лейпциг
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|0
|0
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|Унион Б
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|0
|0
|0-0
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6
|Фрайбург
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|0
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|0-0
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7
|Кельн
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8
|Майнц
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9
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10
|Боруссия М
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|0
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|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Вольфсбург
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Бохум
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Шальке
|0
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|0
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|0-0
|0
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18
|Вердер
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33 тур
34 тур
|5.08
|21:30
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Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|00:00
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Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|00:00
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Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|00:00
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Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|00:00
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Боруссия Д – Байер
|- : -
|6.08
|00:00
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Кельн – Шальке
|- : -
|6.08
|00:00
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Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|6.08
|00:00
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Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|00:00
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Вольфсбург – Вердер
|- : -
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