Агент рассказал, почему Беланов не заиграл в Германии

Известный израильский агент Яков Гершензон предположил, почему у обладателя «Золотого мяча» 1986 года Игоря Беланова не сложилась карьера в немецкой «Боруссии» Менхенгладбах.

«Контракт ему сделали неплохой — все-таки обладатель «Золотого мяча». К сожалению, у него не получилось показать себя во всей красе. Немецкий футбол сам по себе непростой, а «Боруссия» тогда была лидером Бундеслиги. Не «Бавария», не Дортмунд, а Менхенгладбах! В команде и кроме Беланова хватало звезд. Другой менталитет, условия, жизнь — конечно, ему непросто было перестроиться. Игроком Беланов был очень сильным — не хуже местных. Мне кажется, ему не хватило терпения, характера, чтобы удержаться там. Ну и обстоятельства сложились так, что пришлось уехать. Жена устроила кордебалет. Игорь все отрицал, говорил, что к ней прицепились, потому что она жена Беланова. Все может быть», — приводит слова Гершензона «Чемпионат».

Беланов выступал за «Боруссию» с 1989 по 1991 год. Всего за немецкий клуб он провел 27 матчей, забил пять мячей и отдал три результативные передачи.