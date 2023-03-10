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Сегодня, 13:32

Агент рассказал, почему Беланов не заиграл в Германии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный израильский агент Яков Гершензон предположил, почему у обладателя «Золотого мяча» 1986 года Игоря Беланова не сложилась карьера в немецкой «Боруссии» Менхенгладбах.

«Контракт ему сделали неплохой — все-таки обладатель «Золотого мяча». К сожалению, у него не получилось показать себя во всей красе. Немецкий футбол сам по себе непростой, а «Боруссия» тогда была лидером Бундеслиги. Не «Бавария», не Дортмунд, а Менхенгладбах! В команде и кроме Беланова хватало звезд. Другой менталитет, условия, жизнь — конечно, ему непросто было перестроиться. Игроком Беланов был очень сильным — не хуже местных. Мне кажется, ему не хватило терпения, характера, чтобы удержаться там. Ну и обстоятельства сложились так, что пришлось уехать. Жена устроила кордебалет. Игорь все отрицал, говорил, что к ней прицепились, потому что она жена Беланова. Все может быть», — приводит слова Гершензона «Чемпионат».

Беланов выступал за «Боруссию» с 1989 по 1991 год. Всего за немецкий клуб он провел 27 матчей, забил пять мячей и отдал три результативные передачи.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5026423-zhena-ustroila-kordebalet-agent-rasskazal-pochemu-belanov-ne-zaigral-v-germanii.html
Футбол
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
Игорь Беланов
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Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Бундеслига: «Бавария» — «Аугсбург», «Шальке» — «Боруссия» Дортмунд и другие матчи 24-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 23 14 7 2 66-22 49
2
 Боруссия Д 23 16 1 6 47-28 49
3
 Унион Б 23 13 5 5 35-27 44
4
 РБ Лейпциг 23 12 6 5 46-29 42
5
 Фрайбург 23 12 6 5 35-32 42
6
 Айнтрахт Ф 23 11 6 6 45-33 39
7
 Майнц 23 10 5 8 38-34 35
8
 Вольфсбург 23 9 7 7 42-31 34
9
 Боруссия М 23 8 6 9 38-39 30
10
 Вердер 23 9 3 11 35-43 30
11
 Байер 23 9 4 10 40-37 31
12
 Кельн 23 6 9 8 32-36 27
13
 Аугсбург 23 8 3 12 28-39 27
14
 Герта 23 5 5 13 28-44 20
15
 Штутгарт 23 4 7 12 28-40 19
16
 Хоффенхайм 23 5 4 14 29-42 19
17
 Шальке 23 4 7 12 18-42 19
18
 Бохум 23 6 1 16 24-56 19
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
10.03 22:30
Кельн – Бохум
 - : -
11.03 17:30
Бавария – Аугсбург
 - : -
11.03 17:30
Айнтрахт Ф – Штутгарт
 - : -
11.03 17:30
Герта – Майнц
 - : -
11.03 17:30
РБ Лейпциг – Боруссия М
 - : -
11.03 20:30
Шальке – Боруссия Д
 - : -
12.03 17:30
Фрайбург – Хоффенхайм
 - : -
12.03 19:30
Вердер – Байер
 - : -
12.03 21:30
Вольфсбург – Унион Б
 - : -
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Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 14
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 12
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 8
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 21 1 6
Антони Лозийя

Антони Лозийя

Бохум

 21 1 3
Дайот Упамекано

Дайот Упамекано

Бавария

 21 1 3
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