Агент Нюбеля заявил, что игрок хочет уйти в аренду
09:36
Агент вратаря «Баварии» Александра Нюбеля, Штефан Бакс заявил, что футболист намерен уйти в аренду.
«Мы продолжаем решать вопрос с уходом Александра в аренду. Ему нужна игровая практика, нескольких появлений на поле в сезоне недостаточно», — приводит Goal слова Бакса.
Нюбель перешел в «Баварию» летом 2020 года из «Шальке» на правах свободного агента. В сезоне-2020/21 голкипер провел 3 матча в составе мюнхенцев и пропустил 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6,5 миллиона евро. 2 апреля сообщалось, что на 24-летнего немца претендуют «Монако» и дортмундская «Боруссия».
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/de/meldungen/bayern-ersatztorwart-nuebel-will-ausgeliehen-werden/33wfsj3ubnn717dxuo60mnga2
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