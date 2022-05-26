Агент Левандовски: «Роберт не чувствует, что клуб его уважает. «Бавария» потеряла не игрока, а человека»

Пини Захави, агент нападающего «Бавария» Роберта Левандовски, рассказал о будущем своего клиента.

Ранее сообщалось, что 33-летний поляк согласовал с «Барселоной» контракт до 2025 года.

«Как и Алаба, Левандовски — взрослый человек, который точно знает, чего хочет, — приводит слова Захави AS со ссылкой на SportBild. — Я не собираюсь пудрить Роберту мозги или пытаться влиять на него, я никогда этого не делаю. Никого здесь не волнуют деньги — ни его, ни меня. Роберт несколько месяцев не чувствует, что клуб его уважает. «Бавария» потеряла не игрока, а человека» .