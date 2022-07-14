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14 июля, 23:54

Агент Сане предложил «Реалу» подписать нападающего

Карен Саркисян
Корреспондент
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Дамир Смолян, агент нападающего «Баварии» Лероя Сане предложил «Реалу» подписать своего клиента, сообщает Marca.

По информации источника, мадридский клуб хочет сперва продать игроков, в услугах которых нет необходимости, и лишь после этого рассмотреть варианты с возможными приобретениями.

В прошедшем сезоне Сане забил 14 мячей и отдал 15 результативных передач в 45 матчах за мюнхенцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего немца в 60 миллионов евро.

Источник: https://www.marca.com/en/football/real-madrid/2022/07/14/62d0723de2704e44198b459e.html
Лерой Сане
Футбол
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