Агент Сане предложил «Реалу» подписать нападающего

Дамир Смолян, агент нападающего «Баварии» Лероя Сане предложил «Реалу» подписать своего клиента, сообщает Marca.

По информации источника, мадридский клуб хочет сперва продать игроков, в услугах которых нет необходимости, и лишь после этого рассмотреть варианты с возможными приобретениями.

В прошедшем сезоне Сане забил 14 мячей и отдал 15 результативных передач в 45 матчах за мюнхенцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего немца в 60 миллионов евро.