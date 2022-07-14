Агент Сане предложил «Реалу» подписать нападающего
Дамир Смолян, агент нападающего «Баварии» Лероя Сане предложил «Реалу» подписать своего клиента, сообщает Marca.
По информации источника, мадридский клуб хочет сперва продать игроков, в услугах которых нет необходимости, и лишь после этого рассмотреть варианты с возможными приобретениями.
В прошедшем сезоне Сане забил 14 мячей и отдал 15 результативных передач в 45 матчах за мюнхенцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего немца в 60 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
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2
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|5.08
|21:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|16:30
|
Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|16:30
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|16:30
|
Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|16:30
|
Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|16:30
|
Вольфсбург – Вердер
|- : -
|6.08
|19:30
|
Боруссия Д – Байер
|- : -
|7.08
|16:30
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|7.08
|18:30
|
Кельн – Шальке
|- : -
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