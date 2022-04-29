Агент Левандовски сообщил «Баварии» о желании нападающего уйти в «Барселону»

Пини Захави, агент нападающего «Баварии» Роберта Левандовски, провел встречу с представителями мюнхенского клуба, сообщает Mundo Deportivo.

Агент сообщил немецкой стороне, что 33-летний футболист собирается продолжить карьеру в испанской «Барселоне». В ответ представители «Баварии» предложили Левандовски продлить контракт, который истекает в 2023 году.

Ранее появилась информация, что у «Баварии» есть ряд финансовых проблем, поэтому клуб не может увеличить оклад футболиста, который этим летом может покинуть команду.

Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 48 голов и отдал 6 результативных передач в 43 матчах за команду.