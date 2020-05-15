Агент Коутинью: «Вопрос о будущем Филиппе отложен до лучших времен»

Киа Джурабчиан, агент полузащитника Филиппе Коутинью, выступающего за «Баварию» на правах аренды из «Барселоны», прокомментировал информацию о возможном переходе бразильца в одну из команд АПЛ.

— Филиппе восстанавливается от травмы, он перенес операцию две недели назад, — цитирует talkSPORT Джурабчиана. — Ему потребуется 6 недель на выздоровление, что означает, что он пропустит большую часть оставшегося сезона, к сожалению. Мы пока не обсуждали никаких соглашений ни с одним клубом. Сейчас все сконцентрированы на пандемии коронавируса и возобновлении сезона. Разговоры о трансфере и будущем Коутинью отложены до лучших времен.

Сезон-2019/20 Коутинью проводит на правах аренды в «Баварии», на его счету 9 голов и 8 результативных передач в 32 матчах за мюнхенскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 56 миллионов евро.

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