Агент Холанна Мино Райола и его отец прибыли в Барселону. Видео
Агент форварда дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна, Мино Райола, а также отец 20-летнего норвежца Альф-Инге прибыли в Барселону, информирует Mundo Deportivo.
Они прилетели в аэропорт Эль-Прат на частном джете. Журналисты засняли их при выходе из здания аэропорта. Оттуда их забрал личный сотрудник службы безопасности и водитель президента «Барселоны» Жоана Лапорты.
Как отмечается, Холанн — главная цель «Барселоны» в летнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что игроком также серьезно интересуются «Реал» и «Манчестер Сити».
Соглашение форварда с немецким клубом истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро. Сообщалось, что «Боруссия» готова отпустить Холанна за 150 миллионов евро.
В этом сезоне чемпионата Германии футболист провел 21 матч, забив 21 гол и сделав 4 результативные передачи.
? El v?deo de la llegada del padre de Haaland y de Mino Raiola al aeropuerto de Barcelona https://t.co/jnFbRX5xv9 pic.twitter.com/K7Hc6jbPjq— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) April 1, 2021
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