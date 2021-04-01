Агент Холанна Мино Райола и его отец прибыли в Барселону. Видео

Агент форварда дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна, Мино Райола, а также отец 20-летнего норвежца Альф-Инге прибыли в Барселону, информирует Mundo Deportivo.

Они прилетели в аэропорт Эль-Прат на частном джете. Журналисты засняли их при выходе из здания аэропорта. Оттуда их забрал личный сотрудник службы безопасности и водитель президента «Барселоны» Жоана Лапорты.

Как отмечается, Холанн — главная цель «Барселоны» в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что игроком также серьезно интересуются «Реал» и «Манчестер Сити».

Соглашение форварда с немецким клубом истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро. Сообщалось, что «Боруссия» готова отпустить Холанна за 150 миллионов евро.

В этом сезоне чемпионата Германии футболист провел 21 матч, забив 21 гол и сделав 4 результативные передачи.