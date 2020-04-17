Агент Хакими опроверг информацию о возможном уходе игрока в «Баварию»

Алехандро Камано, агент защитника «Реала» Ашрафа Хакими, который выступает за «Боруссию Д» на правах аренды, опроверг информацию о возможном переходе 21-летнего марокканца в «Баварию».

— Я уже прочитал об этом в прессе, но могу сказать, что у меня не было никаких контактов с «Баварией», как и у самого Ашрафа, — цитирует Sky Sports Камано.

На счету Хакими 7 голов и 10 результативных передач в 37 матчах за «Боруссию Д» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника, принадлежащего «Реалу», в 54 миллиона евро.