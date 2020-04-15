Агент Эрнандеса опроверг информацию, что француз получает больше Нойера

Агент защитника «Баварии» Лукаса Эрнандеса Мануэль Гарсия Келон заявил, что его зарплата гораздо нижей той, что написали СМИ. Ранее появилась информация, что француз зарабатывает 24 миллиона евро в год, из-за чего голкипер Мануэль Нойер не хочет подписывать новый контракт, требуя увеличения оклада.

— Все, что написано — ложь. Эрнандес не получает 24 миллионов евро ни до, ни после вычета налогов, — цитирует Goal Келона. — Само собой, его зарплата гораздо меньше.