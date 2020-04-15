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Агент Эрнандеса опроверг информацию, что француз получает больше Нойера

06:13
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Агент защитника «Баварии» Лукаса Эрнандеса Мануэль Гарсия Келон заявил, что его зарплата гораздо нижей той, что написали СМИ. Ранее появилась информация, что француз зарабатывает 24 миллиона евро в год, из-за чего голкипер Мануэль Нойер не хочет подписывать новый контракт, требуя увеличения оклада.

— Все, что написано — ложь. Эрнандес не получает 24 миллионов евро ни до, ни после вычета налогов, — цитирует Goal Келона. — Само собой, его зарплата гораздо меньше.

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