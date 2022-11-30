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Сегодня, 16:54

Агент Азмуна заявил, что иранец не намерен уходить из «Байера»

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Агент Арманд Дурн, представляющий интересы нападающего Сердара Азмуна, заявил, что футболист не думает об уходе из «Байера».

«Нам нет особенного дела до других клубов, Сердар не намерен уходить, — заявил приводит «РБ Спорт» слова Дурна. — Наша работа заключается в том, чтобы сделать все необходимое для удачных выступлений за «Байер» во второй половине сезона».

В составе сборной Ирана Азмун выходил на поле во всех трех играх ЧМ-2022, но не отличился результативными действиями.

В нынешнем сезоне 27-летний нападающий не забил ни одного гола за 11 матчей в составе «Байера».

Источник: bookmaker-ratings.ru
Сердар Азмун
ФК Байер
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 Боруссия Д 15 8 1 6 25-21 25
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20.01 22:30
РБ Лейпциг – Бавария
 - : -
21.01 17:30
Бохум – Герта
 - : -
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Айнтрахт Ф – Шальке
 - : -
21.01 17:30
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 - : -
21.01 17:30
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 - : -
21.01 17:30
Вольфсбург – Фрайбург
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 - : -
22.01 17:30
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РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

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Вердер

 10
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Боруссия М

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П
Рандаль Коло Муани

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 9
Алассан Плеа

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Марко Фридль

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Вердер

 14 1 3
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