Агент Азмуна заявил, что иранец не намерен уходить из «Байера»

Агент Арманд Дурн, представляющий интересы нападающего Сердара Азмуна, заявил, что футболист не думает об уходе из «Байера».

«Нам нет особенного дела до других клубов, Сердар не намерен уходить, — заявил приводит «РБ Спорт» слова Дурна. — Наша работа заключается в том, чтобы сделать все необходимое для удачных выступлений за «Байер» во второй половине сезона».

В составе сборной Ирана Азмун выходил на поле во всех трех играх ЧМ-2022, но не отличился результативными действиями.

В нынешнем сезоне 27-летний нападающий не забил ни одного гола за 11 матчей в составе «Байера».