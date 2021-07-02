Ади Хюттер стал новым главным тренером менхенгладбахской «Боруссии»

Менхенгладбахская «Боруссия» представила Ади Хюттера в качестве нового главного тренера команды.

51-летний австрийский специалист подписал контракт с клубом до конца июня 2024 года.

Хюттер занял место Марко Розе, который стал новым главным тренером «Боруссии» из Дортмунда. Сам Хюттер до этого работал с франкфуртским «Айнтрахтом».