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Ади Хюттер стал новым главным тренером менхенгладбахской «Боруссии»

15:41
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Менхенгладбахская «Боруссия» представила Ади Хюттера в качестве нового главного тренера команды.

51-летний австрийский специалист подписал контракт с клубом до конца июня 2024 года.

Хюттер занял место Марко Розе, который стал новым главным тренером «Боруссии» из Дортмунда. Сам Хюттер до этого работал с франкфуртским «Айнтрахтом».

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Иван Торопцев все материалы автора

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