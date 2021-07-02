Ади Хюттер стал новым главным тренером менхенгладбахской «Боруссии»
15:41
Менхенгладбахская «Боруссия» представила Ади Хюттера в качестве нового главного тренера команды.
51-летний австрийский специалист подписал контракт с клубом до конца июня 2024 года.
Welcome to #Borussia, Adi #H?tter! ??#DieFohlen pic.twitter.com/gNuecNQQ09— Gladbach (@borussia_en) July 2, 2021
Хюттер занял место Марко Розе, который стал новым главным тренером «Боруссии» из Дортмунда. Сам Хюттер до этого работал с франкфуртским «Айнтрахтом».
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