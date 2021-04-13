Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Германия

Ади Хюттер возглавит менхенгладбахскую «Боруссию» по окончании нынешнего сезона

12:19
Адди Хюттер. Фото Twitter
Адди Хюттер. Фото Twitter
Теги:

Менхенгладбахская «Боруссия» на официальном сайте объявила 13 апреля о назначении Ади Хюттера на должность главного тренера команды.

51-летний австрийский специалист подписал контракт с черно-белыми на три года. Хюттер приступит к своим обязанностям с 1 июля. Нынешний главный тренер гладбахцев Люсьен Фавр возглавит дортмундскую «Боруссию».

На данный момент Хюттер является главным тренером франкфуртского «Айнтрахта».

После 28 туров «Боруссия» занимает восьмое место в бундеслиге и рискует не попасть в еврокубке. «Айнтрахт» — четвертый.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд