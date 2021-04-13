Ади Хюттер возглавит менхенгладбахскую «Боруссию» по окончании нынешнего сезона

Менхенгладбахская «Боруссия» на официальном сайте объявила 13 апреля о назначении Ади Хюттера на должность главного тренера команды.

51-летний австрийский специалист подписал контракт с черно-белыми на три года. Хюттер приступит к своим обязанностям с 1 июля. Нынешний главный тренер гладбахцев Люсьен Фавр возглавит дортмундскую «Боруссию».

На данный момент Хюттер является главным тренером франкфуртского «Айнтрахта».

После 28 туров «Боруссия» занимает восьмое место в бундеслиге и рискует не попасть в еврокубке. «Айнтрахт» — четвертый.