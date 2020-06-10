Ади Хюттер: «Очевидно, что «Бавария» фаворит»

Главный тренер «Айнтрахта» Ади Хюттер поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка Германии против «Баварии».

«Матч в Мюнхене двухнедельной давности был хорошей подготовкой к завтрашнему матчу, — цитирует Хюттера официальный сайт «Баварии». — Очевидно, что «Бавария» фаворит. Они всегда фавориты. Как бы то ни было, мы едем в Мюнхен, чтобы сделать невозможное возможным. Команда в предвкушении матча и хочет сделать все, чтобы сотворить сенсацию».

Матч «Бавария» — «Айнтрахт» начнется в 21.45 по московскому времени.