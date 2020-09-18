8:0! «Бавария» поиздевалась над «Шальке» на старте сезона

Чемпионат Германии сезона-2020/21 стартовал матчем «Баварии» и «Шальке». Действующий чемпион бундеслиги просто не заметил соперника, уничтожив его со счетом 8:0.

В составе мюнхенцев хет-трик сделал Серж Гнабри. По голу забили Леон Горецка, Роберт Левандовски, Томас Мюллер и Джамал Мусиала. Забил дебютный гол за «Баварию» и Лерой Сане.

1-й тур

«Бавария» — «Шальке-04» — 8:0 (3:0)

Голы: Гнабри, 4 (1:0). Горецка, 19 (2:0). Левандовски, 31 — с пенальти (3:0). Гнабри, 47 (4:0). Гнабри, 59 (5:0). Мюллер, 69 (6:0). Сане, 71 (7:0). Мусиала, 81 (8:0).

«Бавария»: Нойер, Боатенг (Ричардс, 72), Зюле, Эрнандез, Павар, Киммих, Мюллер (Зиркзе, 82), Гнабри (Кюизанс, 72), Горецка (Толиссо, 51), Левандовски, Сане (Мусиала, 72).

«Шальке-04»: Ферманн, Очипка, Озан Кабак, Руди, Стамбули, Бенталеб, Сердар (Шепф, 30), Харит (Беккер, 79), Матондо (Раман, 65), Ут, Гонсалу Пасьенсия (Скрцибски, 79).

Предупреждения: Озан Кабак, 30. Киммих, 65. Стамбули, 82.

Судья: Цвайер (Германия).

18 сентября. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».