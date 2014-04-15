"МЮ" может пригласить Юргена Клоппа на пост главного тренера
Главный тренер дортмундской "Боруссии" Юрген Клопп может возглавить "Манчестер Юнайтед". Как сообщает The Mirror, руководство "МЮ" рассматривает немецкого специалиста в качестве главного кандидата на пост наставника команды, если будет принято решение об увольнении Дэвида Мойеса. Кроме того, "Манчестер" провел предварительные переговоры с главным тренером сборной Голландии Луи ван Галом, который после чемпионата мира-2014 будет без контракта.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|22
|18
|4
|0
|57-15
|58
|
2
|Бавария
|22
|16
|2
|4
|61-25
|50
|
3
|Штутгарт
|22
|15
|1
|6
|51-28
|46
|
4
|Боруссия Д
|22
|11
|8
|3
|44-27
|41
|
5
|РБ Лейпциг
|22
|12
|4
|6
|48-28
|40
|
6
|Айнтрахт Ф
|22
|8
|9
|5
|34-28
|33
|
7
|Вердер
|22
|8
|5
|9
|31-34
|29
|
8
|Фрайбург
|22
|8
|5
|9
|29-40
|29
|
9
|Хоффенхайм
|22
|7
|6
|9
|38-41
|27
|
10
|Хайденхайм
|22
|7
|6
|9
|31-38
|27
|
11
|Бохум
|22
|5
|10
|7
|26-41
|25
|
12
|Вольфсбург
|22
|6
|6
|10
|26-34
|24
|
13
|Унион Б
|22
|7
|3
|12
|21-35
|24
|
14
|Аугсбург
|22
|5
|8
|9
|31-40
|23
|
15
|Боруссия М
|22
|5
|7
|10
|36-43
|22
|
16
|Кельн
|22
|3
|7
|12
|15-36
|16
|
17
|Майнц
|22
|2
|9
|11
|17-35
|15
|
18
|Дармштадт
|22
|2
|6
|14
|23-51
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|23.02
|22:30
|
Байер – Майнц
|- : -
|24.02
|17:30
|
Боруссия М – Бохум
|- : -
|24.02
|17:30
|
Штутгарт – Кельн
|- : -
|24.02
|17:30
|
Унион Б – Хайденхайм
|- : -
|24.02
|17:30
|
Вердер – Дармштадт
|- : -
|24.02
|20:30
|
Бавария – РБ Лейпциг
|- : -
|25.02
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Вольфсбург
|- : -
|25.02
|19:30
|
Боруссия Д – Хоффенхайм
|- : -
|25.02
|21:30
|
Аугсбург – Фрайбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|25
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|18
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|16
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|9
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|18
|2
|5
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|18
|1
|2
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|16
|1
|0
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