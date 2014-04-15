"МЮ" может пригласить Юргена Клоппа на пост главного тренера

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Юрген Клопп может возглавить "Манчестер Юнайтед". Как сообщает The Mirror, руководство "МЮ" рассматривает немецкого специалиста в качестве главного кандидата на пост наставника команды, если будет принято решение об увольнении Дэвида Мойеса. Кроме того, "Манчестер" провел предварительные переговоры с главным тренером сборной Голландии Луи ван Галом, который после чемпионата мира-2014 будет без контракта.