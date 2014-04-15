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15 апреля 2014, 12:10

"МЮ" может пригласить Юргена Клоппа на пост главного тренера

Сергей Максименков
Корреспондент
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Главный тренер дортмундской &amp;quot;Боруссии&amp;quot; Юрген КЛОПП
Фото Reuters

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Юрген Клопп может возглавить "Манчестер Юнайтед". Как сообщает The Mirror, руководство "МЮ" рассматривает немецкого специалиста в качестве главного кандидата на пост наставника команды, если будет принято решение об увольнении Дэвида Мойеса. Кроме того, "Манчестер" провел предварительные переговоры с главным тренером сборной Голландии Луи ван Галом, который после чемпионата мира-2014 будет без контракта.

ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Юнайтед
Юрген Клопп
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 22 18 4 0 57-15 58
2
 Бавария 22 16 2 4 61-25 50
3
 Штутгарт 22 15 1 6 51-28 46
4
 Боруссия Д 22 11 8 3 44-27 41
5
 РБ Лейпциг 22 12 4 6 48-28 40
6
 Айнтрахт Ф 22 8 9 5 34-28 33
7
 Вердер 22 8 5 9 31-34 29
8
 Фрайбург 22 8 5 9 29-40 29
9
 Хоффенхайм 22 7 6 9 38-41 27
10
 Хайденхайм 22 7 6 9 31-38 27
11
 Бохум 22 5 10 7 26-41 25
12
 Вольфсбург 22 6 6 10 26-34 24
13
 Унион Б 22 7 3 12 21-35 24
14
 Аугсбург 22 5 8 9 31-40 23
15
 Боруссия М 22 5 7 10 36-43 22
16
 Кельн 22 3 7 12 15-36 16
17
 Майнц 22 2 9 11 17-35 15
18
 Дармштадт 22 2 6 14 23-51 12
Результаты / календарь
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27 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
23.02 22:30
Байер – Майнц
 - : -
24.02 17:30
Боруссия М – Бохум
 - : -
24.02 17:30
Штутгарт – Кельн
 - : -
24.02 17:30
Унион Б – Хайденхайм
 - : -
24.02 17:30
Вердер – Дармштадт
 - : -
24.02 20:30
Бавария – РБ Лейпциг
 - : -
25.02 17:30
Айнтрахт Ф – Вольфсбург
 - : -
25.02 19:30
Боруссия Д – Хоффенхайм
 - : -
25.02 21:30
Аугсбург – Фрайбург
 - : -
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Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 25
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 18
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 16
П
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 9
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 9
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 18 2 5
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 18 1 2
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 16 1 0
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