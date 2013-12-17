Бастиан Швайнштайгер: "Не боюсь пропустить чемпионат мира"

Полузащитник "Баварии" и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер не боится, что хронические травмы помешают ему принять участие в чемпионате мира-2014. Напомним, из-за очередного повреждения хавбек не сможет выйти на поле до начала января.

– Ни секунды не опасался, что могу пропустить чемпионат мира, – цитирует SID Швайнштайгера. – Конечно, отсутствие игровой практики меня раздражает, но я должен заботиться сейчас о своем физическом состоянии. Пока не работаю с мячом. Мне потребуется время, но я работаю на тренировках больше, чем когда нахожусь в форме.