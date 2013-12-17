Бастиан Швайнштайгер: "Не боюсь пропустить чемпионат мира"
Полузащитник "Баварии" и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер не боится, что хронические травмы помешают ему принять участие в чемпионате мира-2014. Напомним, из-за очередного повреждения хавбек не сможет выйти на поле до начала января.
– Ни секунды не опасался, что могу пропустить чемпионат мира, – цитирует SID Швайнштайгера. – Конечно, отсутствие игровой практики меня раздражает, но я должен заботиться сейчас о своем физическом состоянии. Пока не работаю с мячом. Мне потребуется время, но я работаю на тренировках больше, чем когда нахожусь в форме.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|31
|25
|6
|0
|77-22
|81
|
2
|Бавария
|31
|22
|3
|6
|89-38
|69
|
3
|Штутгарт
|31
|20
|4
|7
|70-38
|64
|
4
|РБ Лейпциг
|31
|19
|5
|7
|73-35
|62
|
5
|Боруссия Д
|31
|16
|9
|6
|59-39
|57
|
6
|Айнтрахт Ф
|31
|11
|12
|8
|47-42
|45
|
7
|Фрайбург
|31
|11
|7
|13
|43-55
|40
|
8
|Аугсбург
|31
|10
|9
|12
|48-52
|39
|
9
|Хоффенхайм
|31
|11
|6
|14
|55-63
|39
|
10
|Хайденхайм
|31
|9
|10
|12
|44-52
|37
|
11
|Вердер
|31
|10
|7
|14
|41-50
|37
|
12
|Вольфсбург
|31
|9
|7
|15
|37-51
|34
|
13
|Боруссия М
|31
|7
|11
|13
|53-60
|32
|
14
|Унион Б
|31
|8
|6
|17
|26-50
|30
|
15
|Бохум
|31
|6
|12
|13
|37-62
|30
|
16
|Майнц
|31
|5
|13
|13
|32-49
|28
|
17
|Кельн
|31
|4
|11
|16
|24-54
|23
|
18
|Дармштадт
|31
|3
|8
|20
|30-73
|17
Результаты / календарь
1 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.05
|21:30
|
Хоффенхайм – РБ Лейпциг
|- : -
|4.05
|16:30
|
Боруссия Д – Аугсбург
|- : -
|4.05
|16:30
|
Штутгарт – Бавария
|- : -
|4.05
|16:30
|
Вердер – Боруссия М
|- : -
|4.05
|16:30
|
Вольфсбург – Дармштадт
|- : -
|4.05
|19:30
|
Кельн – Фрайбург
|- : -
|5.05
|16:30
|
Унион Б – Бохум
|- : -
|5.05
|18:30
|
Айнтрахт Ф – Байер
|- : -
|5.05
|20:30
|
Хайденхайм – Майнц
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|35
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|25
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|24
|П
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|13
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|25
|2
|2
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|23
|2
|6
|
|
Тута
Айнтрахт Ф
|27
|1
|1
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