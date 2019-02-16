40-летний Писарро спас "Вердер" от поражения в матче с "Гертой" на 96-й минуте

В матче 22-го тура чемпионата Германии "Герта" сыграла вничью с "Вердером" – 1:1. Причем бременцы ушли от поражения лишь на шестой добавленной минуте.

Отметим, что Писарро стал самым возрастным автором гола в бундеслиге. Он забил, когда ему было 40 лет и 136 дней. Ранее рекорд принадлежал Мирко Вотаве, который забивал за "Вердер" в 1996 году в возрасте 40 лет и 121 день. Также Писарро стал единственным футболистом, который забивал в чемпионате Германии в 21-м разном календарном году.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

22-й тур

"Герта" – "Вердер" – 1:1 (1:0)

Голы: Зельке, 25 (1:0). Писарро, 90+6 (1:1).

"Герта": Ярстейн, Рекик, Штарк, Миттельштедт, Торунарига (Шельбред, 57), Лустенбергер, Лазаро, Дуда (Дарида, 90), Груич, Калу (Клюнтер, 81), Зельке.

"Вердер": Павленка, Лангкамп, Мойсандер, Гебреселассие, Аугустинссон, Баргфреде (Мевальд, 75), Классен, М. Эггештайн, Крузе, Й. Эггештайн (Писарро, 61), Рашица (Саджент, 75).

Предупреждения: Рекик, 27. Лангкамп, 61. Баргфреде, 72. Лазаро, 77. Классен, 90+3. Ибишевич, 90+3.

Судья: Шторкс (Германия).

16 февраля. Берлин. Стадион Олимпиаштадион.