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32-летний экс-игрок сборной Германии Сандро Вагнер начал тренерскую деятельность

15:38
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Бывший нападающий «Баварии» и сборной Германии Сандро Вагнер начал тренерскую деятельность, сообщает Kicker.

32-летний экс-футболист уже работает тренером в юношеской сборной Германии для игроков до 16 лет. Вагнер занимается с нападающими.

За свою карьеру Вагнер успел поиграть за «Баварию», а также «Дуйсбург», «Вердер», «Кайзерслаутерн», «Герту», «Дармштадт», «Хоффенхайм» и «Тяньцзинь Тэда». Он дважды становился чемпионом Германии в составе мюнхенского клуба.

На счету Вагнера восемь матчей и пять голов в составе сборной Германии, в составе которой в 2017 году он выигрывал Кубок конфедераций.

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