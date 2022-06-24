29-летний Хинтереггер завершил игровую карьеру из-за связей с ультраправым политиком

Защитник «Айнтрахта» Мартин Хинтереггер объявил об окончании игровой карьеры, сообщается на официальном сайте клуба.

29-летний австриец договорился с немецким клубом о досрочном расторжении контракта, который действовал до лета 2024 года. При этом защитник отказался от выплат по оставшемуся сроку.

Как сообщает Suddeutsche Zeitung, Хинтереггер подвергся резкой критике за деловые отношения с политиком из ультраправой Австрийской партии свободы. Сам футболист заявил, что осуждает правые, нетерпимые и бесчеловечные идеи.

В минувшем сезоне Хинтереггер провел за «Айнтрахт» 37 матчей и забил один гол, а также стал победителем Лиги Европы.