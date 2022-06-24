29-летний Хинтереггер завершил игровую карьеру из-за связей с ультраправым политиком
Защитник «Айнтрахта» Мартин Хинтереггер объявил об окончании игровой карьеры, сообщается на официальном сайте клуба.
29-летний австриец договорился с немецким клубом о досрочном расторжении контракта, который действовал до лета 2024 года. При этом защитник отказался от выплат по оставшемуся сроку.
Как сообщает Suddeutsche Zeitung, Хинтереггер подвергся резкой критике за деловые отношения с политиком из ультраправой Австрийской партии свободы. Сам футболист заявил, что осуждает правые, нетерпимые и бесчеловечные идеи.
В минувшем сезоне Хинтереггер провел за «Айнтрахт» 37 матчей и забил один гол, а также стал победителем Лиги Европы.
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|Бавария
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2
|Боруссия Д
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|0
|0
|0-0
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3
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Боруссия М
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|5.08
|21:30
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Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|00:00
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Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|00:00
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Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|00:00
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Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|00:00
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Боруссия Д – Байер
|- : -
|6.08
|00:00
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Кельн – Шальке
|- : -
|6.08
|00:00
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Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|6.08
|00:00
|
Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|00:00
|
Вольфсбург – Вердер
|- : -
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