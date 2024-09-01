18-летний Ваннер стал самым молодым игроком в истории бундеслиги, забившим с пенальти
18-летний полузащитник «Ханденхайма» Пауль Ваннер стал самым молодым игроком в истории бундеслиги, которому удалось реализовать пенальти.
Футболист отличился в матче 2-го тура чемпионата Германии с «Аугсбургом» (4:0).
Также Ваннер стал самым молодом игроком в истории, забившим в первых двух турах сезона в Бундеслиге.
Ваннер выступает за «Ханденхайм» на правах аренды из «Баварии». Рыночная стоимость немецкого хавбека оценивается в восемь миллионов евро по данным портала Transfermarkt.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Хайденхайм
|2
|2
|0
|0
|6-0
|6
|
2
|РБ Лейпциг
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
3
|Боруссия Д
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
4
|Унион Б
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
5
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
6
|Боруссия М
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
7
|Вольфсбург
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
8
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
9
|Байер
|2
|1
|0
|1
|5-5
|3
|
10
|Айнтрахт Ф
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
11
|Хоффенхайм
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
12
|Майнц
|2
|0
|2
|0
|4-4
|2
|
13
|Вердер
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
14
|Штутгарт
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
15
|Аугсбург
|2
|0
|1
|1
|2-6
|1
|
16
|Хольштайн
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
|
17
|Бохум
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
18
|Ст-Паули
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
Результаты / календарь
1 тур
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12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|30.08
|21:30
|
Унион Б – Ст-Паули
|1 : 0
|31.08
|16:30
|
Бохум – Боруссия М
|0 : 2
|31.08
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
|3 : 1
|31.08
|16:30
|
Хольштайн – Вольфсбург
|0 : 2
|31.08
|16:30
|
Штутгарт – Майнц
|3 : 3
|31.08
|16:30
|
Вердер – Боруссия Д
|0 : 0
|31.08
|19:30
|
Байер – РБ Лейпциг
|2 : 3
|1.09
|16:30
|
Хайденхайм – Аугсбург
|4 : 0
|1.09
|18:30
|
Бавария – Фрайбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|4
|
|
Лукас Кюблер
Фрайбург
|2
|
|
Флориан Вирц
Байер
|2
|П
|
|
Митчелл Вайзер
Вердер
|2
|
|
Марвин Пирингер
Хайденхайм
|2
|
|
Чуквубуике Адаму
Фрайбург
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Вилли Орбан
РБ Лейпциг
|1
|1
|0
|
|
Анду Келати
Хольштайн
|1
|0
|0
|
|
Нико Шлоттербек
Боруссия Д
|2
|0
|0
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