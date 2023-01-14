18-летний полузащитник «Брюгге» перешел в «Байер»

Полузащитник «Брюгге» Ноа Мбамба перешел в «Байер», сообщает сайт немецкого клуба.

С 18-летним хавбеком заключен договор до лета 2028 года.

Контракт Мбамба с «Брюгге» действовал до окончания нынешнего сезона. Изначально планировалось, что он может перейти в немецкий клуб на правах свободного агента, но стороны согласовали трансфер уже в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне на его счету 3 матчах за «Брюгге». Всего за клуб он провел 25 матчей.