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18-летний полузащитник «Брюгге» перешел в «Байер»

Иван Шитик
Корреспондент
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Ноа Мбамба.
Фото ФК «Байер», photo.khl.ru

Полузащитник «Брюгге» Ноа Мбамба перешел в «Байер», сообщает сайт немецкого клуба.

С 18-летним хавбеком заключен договор до лета 2028 года.

Контракт Мбамба с «Брюгге» действовал до окончания нынешнего сезона. Изначально планировалось, что он может перейти в немецкий клуб на правах свободного агента, но стороны согласовали трансфер уже в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне на его счету 3 матчах за «Брюгге». Всего за клуб он провел 25 матчей.

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Основные источники исследования

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1
 Бавария 15 10 4 1 49-13 34
2
 Фрайбург 15 9 3 3 25-17 30
3
 РБ Лейпциг 15 8 4 3 30-21 28
4
 Айнтрахт Ф 15 8 3 4 32-24 27
5
 Унион Б 15 8 3 4 24-20 27
6
 Боруссия Д 15 8 1 6 25-21 25
7
 Вольфсбург 15 6 5 4 24-20 23
8
 Боруссия М 15 6 4 5 28-24 22
9
 Вердер 15 6 3 6 25-27 21
10
 Майнц 15 5 4 6 19-24 19
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 Байер 15 5 3 7 25-26 18
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14
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