18-летний полузащитник «Брюгге» летом перейдет в «Байер» бесплатно

Полузащитник «Брюгге» Ноа Мбамба перейдет в «Байер», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 18-летний хавбек, чей контракт с бельгийским клубом истекает в июне 2023 года, уже согласовал с немецким клубом долгосрочный контракт.

В этом сезоне на его счету 3 матчах за «Брюгге». Всего за клуб он провел 25 матчей.